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تجديد حبس 7 من الإخوان 15 يوما لاتهمامهم بالتحريض على التخريب بالغربية

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تجديد حبس 7 من الإخوان 15 يوما لاتهمامهم بالتحريض على التخريب بالغربية تجديد حبس 7 من الإخوان 15 يوما لاتهمامهم بالتحريض على التخريب بالغربية
قرر المستشار محمد معوض، المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، مساء السبت، تجديد حبس 7 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضايا شغب والتحريض على العنف وتكدير السلم العام، وتكوين خلايا إرهابية استهدفت حرق محولات الكهرباء وتفخيخ قضبان السكك الحديدية وأبراج الضغط العالى بمراكز كفر الزيات وزفتى والسنطة.

وكانت قوات أمن الغربية تمكنت من ضبط المتهمين بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم إثارة الشغب والتحريض على العنف.

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