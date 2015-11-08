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بالصور..مرشح فى حب مصر بالإسماعيلية:عدم التصويت يؤدى لسيطرة رأس المال على البرلمان

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بالصور..مرشح فى حب مصر بالإسماعيلية:عدم التصويت يؤدى لسيطرة رأس المال على البرلمان بالصور..مرشح فى حب مصر بالإسماعيلية:عدم التصويت يؤدى لسيطرة رأس المال على البرلمان
عقد الدكتور سامى هاشم، نائب رئيس جامعة قناة السويس السابق ومرشح قائمة "فى حب "، فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لقاءً جماهيريا حاشدا بعزبة غانم بالمحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية مساء أمس، وشدد خلال المؤتمر على أهمية الخروج للتصويت خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حتى لا نسمح بدخول أصحاب رأس المال السياسى بالدخول تحت قبة البرلمان على حساب محبى الوطن والساعين للنهوض به.

وأكد هاشم خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده أمس بمضيفة العزبة، على أهمية البرلمان القادم والمسئولية التى تقع اتجاه البلاد، مشيرا إلى أن هدف قائمة حب مصر، والتى تشمل محافظات "الإسماعيلية والشرقية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء" هو بناء مصر جديدة تسير على الطريق الصحيح عن طريق الدفاع عن كل حقوق الشعب.

وشبه "هاشم" الوضع الحالى فى مصر بالشخص المريض الذى تنزف دماؤه ولن يتوقف نزيفه إلا عن طريق القضاء على السرقة والفساد والرشوة مؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون.

وأضاف "هاشم" أن قائمة فى حب مصر هى قائمة مصر كلها لأنها ستساند الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أفشل مخططات الدول الأجنبية لتفتيت مصر مثل سوريا والعرق وغيرها من الدول.

وعن تساؤلات المواطنين أن قائمة فى حب مصر قد تكون حزب وطنى جديد قال هاشم إن الدولة الآن ليست مثل ما قبل ثورة 25 يناير، وأن القائمة لن تكون "حزب وطنى" جديد لأنها تضم مختلف الأحزاب ولم تمثل من حزب أو تيار بعينه، مؤكدا على اختلاف آراء المرشحين سياسيا، حيث كل منهم يمثل القائمة فى الانتخابات البرلمانية فقط، ولكنه سيمثل حزبه فيما بعد الانتخابات، وأضاف أن القائمة منتقاة من أبرز الشخصيات العامة والتى لايوجد حولها شبهات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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