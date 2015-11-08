وكيل الأزهر يطالب بتنظيم رحلات سياحية داخلية يدعمها رجال الأعمال والدولة

طالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بتنظيم رحلات سياحية داخلية مدعومة من رجال الأعمال وبتسهيلات من الدولة، وذلك عقب سحب دول سائحيها من مصر على خلفية سقوط الطائرة الروسية بسيناء.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف، فى تصريحات صحفية، أن "التصرفات الأخيرة لبعض الدول والتى كشفت بوضوح ما يحاك لمصر وشعبها ينم عن جهل هذه الدول بحقيقة المصريين، وخطأ حساباتهم، وضعف ذاكرتهم التاريخية، فهذه الأزمات لن تحقق لهم شيئا مما يظنون ولكن على العكس ستوحد المصريين صفا واحدا كما فعلوها من قبل فى مواقف أشد قسوة فى التصدى العسكرى للعدوان الثلاثى، والتفافهم خلف قيادتهم بعد نكسة 67 وهو ما تسبب فى نصر عظيم بعد ست سنوات فقط فى 73".

وتابع، " كما ضرب المصريين مثلا رائعا فى الصمود ضد مقاطعة جائرة بعد اتفاقية كامب ديفيد وإعادة اللحمة العربية من جديد، وغير ذلك من مواقف يصعب حصرها تجمع كلها وتدلل على أن الأزمات تجمع بين طوائف الشعب ليعلن طرح الخلافات جانبا والوقوف صفا واحدا فى مجابهة التحديات، وتزيد من حالات الكراهية ضد المتآمرين على مصر وشعبها العظيم، وإذا كان المصريون قد استطاعوا من قبل أن يحلوا محل كامل هيئة قناة السويس بعد طرد الأجنبى منها ولم يتأثر نظام التشغيل ولم تتوقف ثانية حتى حل العدوان، وإذا كان خبراء قواتنا المسلحة قد حلوا محل الآلاف من الخبراء السوفيت قبيل حرب السادس من أكتوبر فلم تتعطل معدة نتيجة رحيلهم، فإنهم يستطيعون وبكل تأكيد ومهما قست ظروفهم الاقتصادية من شغل الأماكن السياحة فى حال تأثرها برحيل من يرحل من الأجانب".

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