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البنك الدولى يوافق على منح "الصحة" قرضا بـ75 مليون دولار لإنشاء ألف وحدة

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البنك الدولى يوافق على منح "الصحة" قرضا بـ75 مليون دولار لإنشاء ألف وحدة البنك الدولى يوافق على منح "الصحة" قرضا بـ75 مليون دولار لإنشاء ألف وحدة
وافق البنك البنك الدولى، على منح وزارة الصحة والسكان قرضا بقيمة 75 مليون دولار بفائدة 2.5 % على مدار 20 عاما لتنفيذ 1000 وحدة صحية بألف قرية من القرى الأكثر فقرا بجمهورية العربية.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن البنك وافق على القرض فى نهاية شهر سبتمبر الماضى بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكلت الوزارة إدارة مركزية لإدارة المنح والقروض تتبع مكتب الوزير مباشرة .

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