بالفيديو.. محمد صبحى يقلد "عبد الناصر" و"السادات" و"السيسى" على الهواء

قلد الفنان محمد صبحى، عددا من الرؤساء المصريين، منهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستنكر "صبحى"، الثقافة الاستهلاكية الخاطئة لدى الحكومة المصرية، بطريقة ساخرة قائلاً: "ياحكومة أيدك سايبة ليه.. لما كل يوم والتانى يتغير وزراء ومحافظين ويجى غيرهم دا وارد أنهم يغيروا مساعدين لهم وسكرتارية.. إنما ديكورات المكاتب والفرش والدهانات؟".

وأوضح صبحى، خلال برنامج "أعزائى المشاهدين مفيش مشكلة خالص"، أنه عندما تعلن الحكومة عن ترشيد استهلاك الكهرباء، "هتلاقى القاعات والممرات نجف منور فى عز الظهر".

وأشار أن الاستهلاك عند الموظف الحكومى تحول من طبع إلى غريزة، قائلا: "الحكومة لما بتحب ترشد بترشد.. بطفى التكيفات والمراوح فى مترو الأنفاق.. بتعطل كل ماكينات العبور تاركة ماكينة واحدة وشباك واحد للعبور وقطع التذاكر".

محمد صبحى مستنكرا الثقافة الاستهلاكيه الخاطئة: إحنا شعب مستهلك بـ"رزالة"