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اضطراب الدورة الشهرية طبيعى فى سن الأربعين والحل فى الهرمونات البديلة

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اضطراب الدورة الشهرية طبيعى فى سن الأربعين والحل فى الهرمونات البديلة اضطراب الدورة الشهرية طبيعى فى سن الأربعين والحل فى الهرمونات البديلة
أرسلت قارئة تقول أنها السابعة والأربعون من العمر، ومنذ حوالى عام مضى وهى تعانى من اضطراب فى الدورة الشهرية حيث تنقطع دورتها لعدة أشهر متتالية، كما تصاب بانتفاخ شديد بالمعدة جراء هذا الانقطاع، وتساءل عن سبب تلك الحالة وطرق العلاج؟

يجيب عن سؤال القارئة الدكتور عطيه أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة موضحا أن ما تمر به القارئة هو عرض طبيعى من أعراض بداية مرحلة انقطاع الطمث وهو أمرا لا يستدعى القلق نهائيا وعليها تقبله.

أما عن سبب انتفاخ البطن فيؤكد طلعت أن تلك المشكلة لا ترتبط بالدورة الشهرية، وإنما هى نتيجة لأسباب متعلقة بالجهاز الهضمى ومن المحتمل أن السبب ورائها إصابة السيدة بالقولون العصبى نتيجة لتوترها من تأخر الدورة الشهرية.

فى النهاية ينصح طلعت القارئة بضرورة الالتزام بالكشف الدورى مرة واحده فى العام، للتأكد من عدم وجود فرص للإصابة بأورام عنق الرحم والرحم، وهو من الفحوصات الضرورية لكل امرأة بعد الخامسة والأربعين، كما ينصح طلعت القارئة بتناول أقراص هرمون الأنوثة نباتى المصدر، وذلك للحد من الأعراض التى قد تصاب بها فى تلك المرحلة.

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مصر 365