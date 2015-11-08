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هل تفتح هيفا وهبي باب الإنتقادات عليها مجدداً؟

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هل تفتح هيفا وهبي باب الإنتقادات عليها مجدداً؟ هل تفتح هيفا وهبي باب الإنتقادات عليها مجدداً؟

السبت 07-11-2015 22:11

تواجه النجمة اللبنانية هيفا وهبي موجة عارمة من الإنتقادات. هذه المرة ليست بسبب إطلالة ما أو أغنية أو حفل غنائي، إنما بسبب منشور وضعته على حسابها الخاص بموقع انستغرام للتواصل الإجتماعي.

وقد نشرت وهبي صورة جديدة لها وهي تسير وسط الحراس الشخصيين، وعلقت قائلة: "أصبعي الأوسط لكل الحسابات المزيفة، وللأشخاص الذين لا يستطيعون العيش من دون تصفح صفحتي".

هذا المنشور، لاقى الكثير من التعليقات السلبية، وإنتقدها الكثيرون على الألفاظ والتصرفات التي تصدرعنها بين فترة وأخرى.

يشار إلى أن هيفا وهبي قامت برفع أصبعها الأوسط في حلقة سابقة من برنامج "هيدا حكي" الذي يقدمه الإعلامي عادل كرم.

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سيدتي