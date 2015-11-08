أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مي عز الدين أفضل ممثلة مصرية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

Google+ Print
مي عز الدين أفضل ممثلة مصرية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 مي عز الدين أفضل ممثلة مصرية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

السبت 07-11-2015 23:22

فازت النجمة مي عز الدين بلقب أفضل ممثلة مصرية عن مسلسلها "حالة عشق" مناصفةً مع مواطنتها منة شلبي في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً.

ولا يعدّ فوزها مفاجئاً لأحد من النقاد أو المشاهدين حيث كان أداؤها لشخصيتين متناقضتين تطوراً حقيقياً في أدائها،وفي اختياراتها الدرامية لا بد أن يشار إليه بالثناء،فقد نجحت مي عز الدين في مسلسلها "حالة عشق" بأدائها لدور ملك وهي فتاة جميلة وعصرية وثرية مصابة بحالة إنفصام في الشخصية، جعلت من روح شقيقتها التوأم المتوفاة عشق تسكنها، وتعيش لساعات على حساب شخصية ملك الحقيقية الطيبة الرومانسية.
فعشق على نقيضها شريرة وقوية وماكرة تعمل في أعمال غير مشروعة لكسب المال،ويؤدي تطور مرض ملك النفسي إلى قتلها والدها الدكتور عاصم في النهاية،وعندما يتم كشف جريمتها يتم إدخالها مصحاً نفسياً للعلاج.

وتكمل عائلتها في غيابها حياتها بشكل طبيعي بانتظار شفائها من مرضها النفسي الخطير.
والخوف على مي عز الدين من هذا النجاح من أن تكرر نفسها لتكرارها العمل مع العناصر الدرامية ذاتها حيث قررت التعاون مجدداً مع نفس المخرج إبراهيم فخر الذي أخرج مسلسلها الحالي الناجح "حالة عشق"، و تعود للتعاون أيضاً مع المؤلف والسيناريست الأكثر طلباً من النجمات حالياً أيمن سلامة الذي سبق وتعاونت معه قبل سنوات في مسلسلها السابق "قضية صفية" وهو يشرع حالياً في كتابة مسلسلها الجديد "وعد" الذي ستنتجه لها شركة "O3 برودكشن" التابعة لمجموعة قنوات mbc العربية التي لا بد أنها ستقدم لها إنتاجاً سخياً لمسلسلها الجديد بهدف إستثمار نجاحها الجماهيري والفني الكبير في "حالة عشق"،والذي إن عرض على شاشة mbc في رمضان 2016 القادم سيحقق لها نسبة المشاهدة الأعلى التي تطمح لها.

فإن كان مستواه راقياً من كافة جوانبه الفنية ستعبر مي عز الدين إلى مرتبة جماهيرية أكبر وأعلى تستحقه على جرأتها ومثابرتها بالبحث عن الأفضل والأصعب.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي