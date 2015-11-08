مي عز الدين أفضل ممثلة مصرية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فازت النجمة مي عز الدين بلقب أفضل ممثلة مصرية عن مسلسلها "حالة عشق" مناصفةً مع مواطنتها منة شلبي في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً.

ولا يعدّ فوزها مفاجئاً لأحد من النقاد أو المشاهدين حيث كان أداؤها لشخصيتين متناقضتين تطوراً حقيقياً في أدائها،وفي اختياراتها الدرامية لا بد أن يشار إليه بالثناء،فقد نجحت مي عز الدين في مسلسلها "حالة عشق" بأدائها لدور ملك وهي فتاة جميلة وعصرية وثرية مصابة بحالة إنفصام في الشخصية، جعلت من روح شقيقتها التوأم المتوفاة عشق تسكنها، وتعيش لساعات على حساب شخصية ملك الحقيقية الطيبة الرومانسية.

فعشق على نقيضها شريرة وقوية وماكرة تعمل في أعمال غير مشروعة لكسب المال،ويؤدي تطور مرض ملك النفسي إلى قتلها والدها الدكتور عاصم في النهاية،وعندما يتم كشف جريمتها يتم إدخالها مصحاً نفسياً للعلاج.

وتكمل عائلتها في غيابها حياتها بشكل طبيعي بانتظار شفائها من مرضها النفسي الخطير.

والخوف على مي عز الدين من هذا النجاح من أن تكرر نفسها لتكرارها العمل مع العناصر الدرامية ذاتها حيث قررت التعاون مجدداً مع نفس المخرج إبراهيم فخر الذي أخرج مسلسلها الحالي الناجح "حالة عشق"، و تعود للتعاون أيضاً مع المؤلف والسيناريست الأكثر طلباً من النجمات حالياً أيمن سلامة الذي سبق وتعاونت معه قبل سنوات في مسلسلها السابق "قضية صفية" وهو يشرع حالياً في كتابة مسلسلها الجديد "وعد" الذي ستنتجه لها شركة "O3 برودكشن" التابعة لمجموعة قنوات mbc العربية التي لا بد أنها ستقدم لها إنتاجاً سخياً لمسلسلها الجديد بهدف إستثمار نجاحها الجماهيري والفني الكبير في "حالة عشق"،والذي إن عرض على شاشة mbc في رمضان 2016 القادم سيحقق لها نسبة المشاهدة الأعلى التي تطمح لها.

فإن كان مستواه راقياً من كافة جوانبه الفنية ستعبر مي عز الدين إلى مرتبة جماهيرية أكبر وأعلى تستحقه على جرأتها ومثابرتها بالبحث عن الأفضل والأصعب.

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