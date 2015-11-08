نانسي عجرم تشارك في "مازاغان".. فهل تتعرقل مشاركتها ثانيةً؟

كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أنها ستتوجه خلال الفترة القادمة إلى المغرب، من أجل إحياء حفل غنائي ضمن مهرجان ليالي "مازاغان" في 21 تشرين الثاني- نوفمبر الجاري.

وقد أبدى الشعب العربي عموماً والمغربي خصوصاً حماسه للقاء نانسي في المغرب، من خلال التغريدات التي أطلقوها عبر "تويتر".

يشار إلى أن نانسي عجرم كان من المقرر أن تحيي حفلاً مماثلاً ضمن "مازاغان" في آذار- مارس، لكنها ألغته لعدم إمتثال الشركة الفنية المغربية لإلتزاماتها التعاقدية إزاء منتجع "مازاغان بيتش آند جولف ريزورت" و كذلك تجاه نانسي.