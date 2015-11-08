منة شلبي أفضل ممثلة مصرية في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فازت النجمة منة شلبي بلقب أفضل ممثلة مصرية عن مسلسلها "حارة اليهود" مناصفةً مع مواطنتها مي عز الدين في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً.

وحققت النجمة المصرية الشابة منة شلبي النجاح بشخصية الحسناء اليهودية ليلى المغرمة بالضابط المصري علي (إياد نصار) متجاهلة كل شباب قومها من أجلها،والعاشقة لوطنها الأول مصر لدرجة رفضها وطنها الجديد إسرائيل المقام على دماء الشعب الفلسطيني البريء،وحين تجاهر برأيها وموقفها السياسي المنحاز للمصريين والفلسطينيين بين قومها في فلسطين المحتلة حين تطيع شقيقها وترافقه إلى هناك تحبس وتعذب بوحشية لكنها تصر على موقفها رافضة المساومة.

واستحقت منة شلبي الفوز بلقب أفضل ممثلة على أدائها التعبيري والجسدي للفتاة اليهودية التي تعيش صراعاً نفسياً صعباً بين جذورها اليهودية وبين منشأها المصري وحبها لضابط مصري مرفوض من قبل بيئته ومجتمعه خاصة بعد انضمام شقيقها للعصابات الصهيونية في فلسطين ضد بلده مصر وضد الفلسطينيين. فتختار ترك مصر والرحيل إلى بلد محايد هو فرنسا لتعيش وحيدة وغريبة بعد وفاة والدها وهجرة والدتها وشقيقها إلى بلدهما الجديد.

منة شلبي العائدة للدراما المصرية بعد غياب عام 2014 عنها إثر عملها الدرامي الأخير "نيران صديقة" إلى جانب زميلتيها: كندة علوش ورانيا يوسف عام 2013،أثبتت نضجاً فنياً كبيراً باختيارها لشخصية بهذه التركيبة النفسية غير السهلة على أي ممثلة عربية. لكن منة أدتها بإحساسها الخاص فبثت فيها روحاً إنسانية دافئة كسبت من خلالها تقدير واحترام وتعاطف ملايين المشاهدين.

وبنجاح منة في "حارة اليهود" ننتظر منها شخصية لا تقل عنها قوة وجمالاً بأبعادها الدرامية والتعبيرية والإنسانية.

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