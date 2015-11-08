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إصابة برلمانى صومالى فى هجوم مسلح وسط مقديشيو

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إصابة برلمانى صومالى فى هجوم مسلح وسط مقديشيو إصابة برلمانى صومالى فى هجوم مسلح وسط مقديشيو

>أصيب محمد أحمد قورهان عضو بالبرلمان الفيدرالى الصومالى ، اليوم السبت ، بجروح عقب تعرضه لاطلاق نار أثناء قيادته سيارته بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمنطقة "حمراوين" بوسط مقديشيو .

وذكر راديو"شابيلى" الاخبارى الصومالى اليوم أن أحدث التقارير تشير إلى أن المهاجمين اعترضوا بسيارتهم سيارة عضو البرلمان واطلقوا النار عليه وفروا هاربين من مسرح الجريمة ؛ مما أسفر عن إصابته ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الاسعافات اللازمة .

وفى السياق ذاته ، قال رئيس منطقة حمراوين عبدالقدير محمد عبدالقدير إن عضو البرلمان كان فى طريقه إلى "بيت الشعب" الذى يضم مبنى البرلمان ، يذكر أن البرلمان الفيدرالى الصومالى بدأ دورته السابعة خلال الأسبوع الجارى بعد اجازة استغرقت أسبوعين .

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