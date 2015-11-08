عودة الرحلات إلى طبيعتها بمطار الأبرق الليبى الدولى

>عادت الرحلات بمطار الأبرق الليبى الدولى ، اليوم لسبت ، إلى طبيعتها بعد أن شهدت توقفا لمدة أسبوعين نتيجة لاعتصام موظفى شركة المناولة الأرضية لعدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقال معاون رئيس رقابة الجوازات بمطار الأبرق منير الهرام فى تصريح صحفى مساء اليوم ، إن الرحلات بدأت اليوم بشكل اعتيادى ، مبينا أن أعيان منطقة الأبرق ومسؤولين بشركة القابضة اجتمعوا وتوصلوا إلى الحل للمعتصمين ، وذلك بصرف مرتباتهم نهاية الشهر الجاري، مع تعهد بصرف مرتبات الموظفين بشكل شهرى ابتداء من الشهر المقبل.

يذكر أن موظفى شركة الشروق فى مطار الأبرق الدولى أضربوا فى 26 من أكتوبر الماضى عن العمل ، بسبب تأخر مرتباتهم ، مما أدى إلى توقف رحلات شركتى الخطوط الليبية والأفريقية.