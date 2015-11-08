أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل أحد حراس رئيس الحكومة الليبية الموقتة عن طريق الخطأ

Google+ Print
مقتل أحد حراس رئيس الحكومة الليبية الموقتة عن طريق الخطأ مقتل أحد حراس رئيس الحكومة الليبية الموقتة عن طريق الخطأ

> قتل أحد أفراد الحراسة الخاصة برئيس الليبية الموقتة عبد الله الثنى بمدينة البيضاء ، اليوم السبت ، جراء إصابته عن طريق الخطأ.

وأكد مصدر بالحكومة الليبية اليوم ، لـ "بوابة الوسط" ، مقتل محمد على ماينة من الدائرة الثانية فى حراسة رئيس الحكومة عبد الله الثنى بعد إطلاق النار من سلاح نوع (خرطوش) من قبل رفيقه فى الحراسة ويدعى محمد الريفى بالخطأ أثناء عملية تنظيف السلاح.

وأضاف المصدر ، أنه من المعتاد أن يقوم الحراس بتنظيف سلاحهم ، مشيرا إلى أن التباوى جرى نقله لمستشفى قرنادة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه قبل الوصول إلى المستشفى إثر إصابته بالرأس.

وقالت الحكومة الليبية الموقتة فى بيان مقتضب لها ، إن محمد ماينه قتل خلال تأديته لواجب الحراسة .. مقدمة تعازيها الحارة لعائلته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك