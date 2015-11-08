مقتل أحد حراس رئيس الحكومة الليبية الموقتة عن طريق الخطأ

> قتل أحد أفراد الحراسة الخاصة برئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله الثنى بمدينة البيضاء ، اليوم السبت ، جراء إصابته عن طريق الخطأ.

وأكد مصدر بالحكومة الليبية اليوم ، لـ "بوابة الوسط" ، مقتل محمد على ماينة من الدائرة الثانية فى حراسة رئيس الحكومة عبد الله الثنى بعد إطلاق النار من سلاح نوع (خرطوش) من قبل رفيقه فى الحراسة ويدعى محمد الريفى بالخطأ أثناء عملية تنظيف السلاح.

وأضاف المصدر ، أنه من المعتاد أن يقوم الحراس بتنظيف سلاحهم ، مشيرا إلى أن التباوى جرى نقله لمستشفى قرنادة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه قبل الوصول إلى المستشفى إثر إصابته بالرأس.

وقالت الحكومة الليبية الموقتة فى بيان مقتضب لها ، إن محمد ماينه قتل خلال تأديته لواجب الحراسة .. مقدمة تعازيها الحارة لعائلته.