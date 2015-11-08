بالفيديو شيخ مصري يهاجم أحمد السقا فكيف ردّ هذا الأخير؟

هاجم الشيخ خالد الجندي الفنانين أحمد السقا ومحمد رمضان ووصفهما بـ" الأشكال الوسخة"، في لفظ رأى كثيرون أنه لا يجوز أن يخرج من فم داعية، على قناة فضائية، ومن مهماته تهذيب الأخلاق.

فقد جاء الهجوم تعليقاً على شاب قام بضرب أمه، إذ قال الجندي في برنامجه "نسمات الروح"على قناة الحياة: "إن السبب في ذلك يعود إلى البلطجة التي علّمها السقا ورمضان للشباب من خلال أفلامهم، وذكر فيلم "إبراهيم الأبيض" للسقا، وفيلم"عبده موته" لرمضان.

من ناحيته، ردّ السقا على هجوم الجندي قائلاً على موقع فيس بوك:"شكراً مولانا خالد الجندي ولكن اسمح لي بسعة صدركم أن أوضح لكم أنى حين اشتركت في هذا العمل 2009 كان هدفي إلقاء الضوء على فئة مهمشة هي قنبلة موقوتة تهدد مجتمعنا ...وقد حدث ما توقعه أفراد العمل منذ يناير وسيادتكم شخصيا شهدتم على وجود هذه الأنماط وبالمناسبة نهاية العمل هو أن المجرم نال عقابه ولم انهيه بطلا....وهذا جزء من رسالة الصناعة التي افخر أن انتمى إليها...أما اسمح لى مولانا الجليل أن تراجع ما تقوله لأنك من أولى الأمر ولا يصح أن تصف من يتعلمون منك بأشكال، كل احترامي وتقديري لسيادتكم فضيلة الشيخ.

ملحوظة فهناك 16 فرد من أهل القلعة والاباجيه يعملون في مجالي الآن وتزوجوا وأنجبواوأصبحوا شخصيات لها حيثيتها ف الصناعة لأني بفضل الله استطعت توظيف ظروف المكان بأهله لخدمة العمل...وأصبحوا من مشروع أشكال إلى أشكال لي

الفخر أن جعلني الله جزء من سبب فيها".



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