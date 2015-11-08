أصالة من "ستار أكاديمي": هناك أحلام تكبر بالحياة العملية والشخصية

هي النجمة أصالة، عادت لتقف من جديد على مسرح البرايم الرابع من "ستار أكاديمي 11" على قنوات ال"CBC" وال"LBCI" وال"LDC". ومن وحي ألبومها الجديد الذي حقّق نجاحاً كبيراً، يُكتَب في "خانة الملحوظات" أن الجمهور العربي ينتظر إطلالاتها بشوق، ويعشق سماع أجمل أغنياتها. أصالة أطلّت على المسرح، وشاركت الطلاّب أغنيات ألبومها الجديد "60 دقيقة حياة"، فغنّت مع الطالبة المصريّة دينا عادل أغنية "بُعدك عنّي"، ومع الطالبة الجزائريّة سهيلة بن لشهب أغنية "الورد البلدي"، كما أطلّت منفردة وسط استعراض راقٍ، لتغنّي "عايشة ع اللي فات". أصالة، وردّاً على سؤال مقدّمة البرنامج هيلدا خليفة عن أحلامها المستقبليّة، بعد مسيرة فنيّة شهدت على تميّزها، قالت: "بحسّ أنّو حتّى لو تحقّق جزء من أحلامنا، يبقى في أحلام بتكبر بالحياة العمليّة والشخصيّة".

البرايم الرابع شهد مغادرة الطالبة المغربيّة سكينة شكاوي بعد أن جاء تصويت الطلاّب لصالح الطالبة اللبنانيّة مابيل شديد بنسبة 10 أصوات مقابل 3 لسكينة، في حين أن تصويت الجمهور أنقذ الطالب السعودي علي الفيصل بنسبة 41.04% مقابل 36.32% لسكينة، و22.64% لمابيل.

وفي تفاصيل البرايم، تنوّعت إطلالات الطلاّب بين اللوحات الإستعراضيّة، والديوهات الغنائيّة. الطالب الجزائري أنيس بورحلة سافر بالجمهور على متن طائرة "ستار أكاديمي" الى عالم من الإبداع الفنّي وأغنية "Locked out of heaven"، ورافقه كلّ من الطالبين المصري محمد سعد والمغربيّة حنان الخضر بلوحة أغنية "لو كنت نسيت"، ليحزم الطالب المصري محمد عبّاس حقائبه، وينضمّ إليهم في لوحة ال"Bags" وأغنية "مشيت خلاص". فيما انتظرتهم الطالبة اللبنانيّة شانتال جعجع عند محطّة "ستار أكاديمي" وغنّت "وعدوني ونطّروني".

أما في ديوهات الطلاّب الغنائيّة هذا الأسبوع، تشارك الطالبان التونسي نسيم رايسي والمصريّة هايدي موسى أغنية "ع اللي جرى"، وغنّى الطالبان اللبنانيّان مروان يوسف ورافاييل جبّور للموسيقار ملحم بركات أغنية "الفرق ما بينك وبيني"، فيما قدّم الطالبان المغربي إيهاب أمير والعراقي مرتضى النجم ميدلي أغنيتي "على موده، لمين نشكي حالي".

أما فقرة التوب 5، فتقاسمها كلّ من حنان في المرتبة الخامسة، محمّد عبّاس في المرتبة الرابعة، هايدي في المرتبة الثالثة، نسيم في المرتبة الثانية، ودينا في المرتبة الأولى، ونالت الأخيرة جائزة السفر في رحلة سياحيّة الى مدينة إزمير التركيّة.

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