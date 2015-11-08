سكوت ديسيك ممنوع من الحب!
بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، بسبب إفراطه في تناول الكحول والسهر حتى الصباح بشكل يومي، قرر سكوت ديسيك، حبيب نجمة المجتمع الأمريكي Kourtney Kardashian، دخول أحد مراكز إعادة التأهيل.
وكشف موقع inquisitr، أن ديسيك بدأ الآن أسبوعه الرابع في المركز، وخلال الايام الماضية، توجهت كريس جينير والدة Kourtney لزيارته، مصطحبة معها أطفاله مايسون وبينيلوبي وراين أستون، الذين شجعوه على المضي قدماً في العلاج.
وكجزء من العلاج، وجه المستشار المسؤول عن إعادة التأهيل نصيحة لسكوت، يطلب منه الإمتناع عن شرب الكحول وممارسة الجنس لسنة كاملة، قبل أن يدخل في علاقة جديدة.
كما وطلب المعالج من سكوت أن يبقى بعيداً عن كورتني والأطفال طوال الفترة المقبلة، لأنه بالفعل غير جاهز حالياً لتكوين عائلة من جديد.
يُذكَر أنّ Disick البالغ من العمر 31 عاماً، والذي قيل سابقاً أنه يتقرّب من Khloe شقيقة Kourtney، ذكر في وقت سابق أنه يشعر بالوحدة، مبديا رغبته في اللجوء لمركز تأهيل من أجل التغلب على ذلك.
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