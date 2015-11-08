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مفاجأة صادمة.. مايكل جاكسون ليس والد برينس الحقيقي!

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السبت 07-11-2015 16:09

فجر برينس جاكسون، ابن النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، مفاجأة من العيار الثقيل، حين شكّك في أنّ الأخير قد لا يكون والده البيولوجي الحقيقي.
برينس ابن الـ 18 عاماً، تلقى منذ فترة رسالة من شخص مجهول عبر تويتر جاء فيها: "الجميع يعرف أنك Rowe-Klein وليس جاكسون"، فرد جاكسون قائلاً: "دم العهد أقوى من ماء الرحم.. لقد عشت مع والدي وشقيقتي وشقيقتي".
هذه العبارة التي أطلقها الشاب جاكسون تثبت أنه ينتمي مئة في المئة إلى والده، الذي نشأ معه وعاش في ظلّه، وتظهره كأنه يقول: "مايكل جاكسون ليس من دمي، لكنه أبي".
وبعد أن أثارت هذه التغريدات بلبلة كبيرة، نشر موقع "بيلبورد" تقريراً جاء فيه أن برينس جاكسون سيجري فحوصات الحمض النووي DNA لمعرفة ما إذا كان والده الحقيقي هو مايكل جاكسون أم أرنولد كلاين، أي طبيب الجلد الذي أجرى لنجم البوب عمليات التجميل.
من جهته، نفى برينس جاكسون هذه الإشاعات، مشدّداً على أن مايكل جاكسون هو والده، وهذه الحقيقة لن تتغيّر حتى لو أثبتت الفحوصات الطبية عكس ذلك.

أبناء جو جاكسون يختلفون على إرث والدهم وهو على قيد الحياة

 

 

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