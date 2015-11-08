بالفيديو.. تمرينات سحرية للتخلص من آلام الساق

يصاب الكثيرون بالتواءات الساق أو الكاحل وكما نشر موقع Healthistaالأمريكى، فإن 75% من إصابات التواء الكاحل متكررة، وهذا يعنى أن هذه الإصابات لا تحدث لمرة واحدة وتصنف من أول وثانى إصابات الرباط الصليبى، والنوع الأول من الرباط الصليبى يعتبر من الإصابات البسيطة ويأخذ وقت من 4 إلى 6 أسابيع للشفاء، أما النوع الثانى يكون أشد ويأخذ من 6 حتى 12 أسبوعا للشفاء، والتمزق من النوع الثالث يأخذ 3 شهور للشفاء.

وكما جاء فى التقرير أنه إذا حدثت الإصابة بالتواء فى الكاحل، يجب على الشخص أن يستريح ولا يحمل على المفصل لمدة 48 ساعة، ويستخدام الثلج للحد من التورم، حيث إن التعرض لهذه الإصابات دون تأهيل مناسب للكاحل، يجعله ضعيفا وأكثر عرضة للإصابة بالمزيد من الالتواء.

يذكر التقرير أن إصابات التواء الكاحل الأكثر شيوعا حتى الآن، وعادة تصيب الإناث الذين يلعبن رياضة كرة السلة وهن الأكثر عرضة للإصابة بالتواء الكاحل، وعدم اتباع بعض التمرينات أو عدم الاهتمام بتأهيله يجعله ضعيفا وعرضه للمزيد من الالتواء.

لذا فمن الضرورى عند التعرض لالتواء فى الكاحل، فحص القدمين جيدا من قبل أخصائى العلاج الطبيعى أو طبيب العظام، للتعرف على مدى الإصابة هل تتطلب بعض التمرينات لتقوية الأربطة وعضلة الكاحل وتخفيف الألم الناتج عن الالتواء.

من خلال استخدام هذه التمارين يتم تقليل ألم الكاحل:

ثانيا

ثالثا:

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>أولا : تعلم طريقة وضع الثلج على الكاحل:محاولة تحريك الكاحل للأمام والخلف:محاولة ثنى الكاحل للخلف:ممارسة تمرين التوازن من خلال الوقوف على ساق واحدة:الوقوف على ساق واحدة مع إغلاق العينين:محاولة الوقوف على قطعة خشبية والتمايل يمينا ويسارا:الوقوف على كرة BOSU وتحريك الجسم ببطء ومن الممكن استخدام اليدين على الحائط لحفظ التوازن.الوقوف على سطح متساوى على كرة BOSU والإمالة على أحد الجانبين ببطء