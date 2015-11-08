تعرف على أسباب تأخر الإنجاب بعد الطفل الأول

دوالى الخصية لدى الرجال تؤثر على القدرة الإنجابية مع مرور الوقت

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يعتقد البعض أن الإنجاب لمرة واحدة أمر كاف للتأكد من صحة الزوجين الإنجابية طوال العمر، فيما يوجد العديد من المشاكل الصحية والمرضية التى قد يتعرض لها الزوجين بعد الإنجاب لمرة واحدة أو أكثر وتؤثر سلبا على قدرتهما الإنجابية.يوضح استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الامبابى أنه فى الكثير من الأحيان يحدث تأخر الإنجاب لدى الرجال بعد إنجابهم عدد من الأطفال، وذلك يرجع الى إصابتهم بدوالى الخصية وهو المرض الذى تزداد حده أعراضه مع مرور الوقت.

يوضح إمبابى أن كثير من الرجال يعانون من دوالى الخصية بنسبة بسيطة لا تؤثر على قدرتهم الإنجابية، وهو ما يمكنهم من الانجاب بصورة طبيعية ولكن مع مرور الوقت يزداد حجم الدوالى وتبدأ فى التأثير على حركة وعدد الحيوانات المنوية للرجل وهو ما يؤدى لتأخر الإنجاب.

الإجهاض وتكيسات المبيض يؤثرا على القدرة الإنجابية للمرأة

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على الجانب الآخر يرصد عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة الأسباب التى تؤثر على القدرة الإنجابية للنساء بعد الإنجاب، ومنها انسداد أنابيب فالوب، وهو الامر الذى قد يقع نتيجة لتعرض المرأة للإجهاض وعدم التخلص من الخلايا الجنينية بصورة كاملة، وهو ما قد يتسبب فى انسداد قنوات فالوب لدى النساء.

كما يوضح عطية أن تكيسات المبيض من الأمراض التى يمكن أن تصيب المرأة بعد الإنجاب وتؤثر أيضا على قدرتها الإنجابية مرة أخرى.

فى النهاية يؤكد الطبيبان أن الفحوصات والكشف الطبى لدى الأطباء المختصين، هو أفضل الحلول التى تمكنهم من الكشف عن سبب تأخر الإنجاب وعلاجه.