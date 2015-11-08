مدير مطارات مصر السابق: مطار شرم الشيخ مرخص دوليًا ويخضع لمعايير «الأيكاو»

أعرب رئيس الشركة المصرية للمطارات السابق، اللواء طيار جاد الكريم نصر، عن خالص التعازي لأهالي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة.

وقال في حواره ببرنامج « القاهرة 360»، إن مطار شرم الشيخ هو مطار دولي بكل المقايس و90 %من رحلاته دولية، ويعمل بقدرة تشغيل 8 مليون مسافر سنويا، وفي 2015، بلغت قدرة التشغيل 6 مليون مسافر حتى الآن.

وأضاف، أن المطار مرخص للتشغيل الدولي، وحاصل على رخصة تشغيل عن عام 2015 لمدة عامين، ويخضع لمعايير وتعليمات وتراخيص «الأيكاو» وهى معاير أمنية على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن، أي منظومة أمنية معرضة للاختراق، وأن إجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ تسير وفقا للمعايير الدولية.