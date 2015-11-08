مدير أمن جنوب سيناء: السائحون المغادرون لشرم الشيخ من انتهت إجازاتهم فقط

قال اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء إن الأوضاع فى شرم الشيخ جيدة، وما يثار عن وجود هروب للسائحين أو مغادرتهم بشكل جماعى هى شائعات كلها مغرضة، ولكن من يغادرون هم من انتهت إجازتهم فقط، مضيفا أن توجهيات وزير الداخلية هى الاستنفار الأمنى على مدار الـ 24 ساعة بالمدينة.

وأضاف مجدى موسى فى حواره لبرنامج "مفتاح الحياة" على قناة "الحياة2"، الذى تقدمه للإعلامية إيمان عز الدين، أن "الصورة لا تكذب، فالقنوات تنقل ما يحدث حاليا فى شرم الشيخ من هدوء وسكينة، واستقرار حركة السائحين، فنحن نجد المارة والسيدات فى الساعة الثانية والثالثة صباحا يترجلون فى الشوارع دون خوف أو قلق".

وتابع موسى، أن "هناك تعاونا قائما بين كل الأجهزة من صحة وطرق وأمن وغيرها من الخدمات فى إطار من التكامل"، مؤكدا أن النسبة التى غادرت شرم الشيخ هم من أنهوا إجازاتهم بالفعل، مؤكدين أنهم سيأتون مرة ثانية.

وأكد موسى، أن ما يشاع عن مطالب السائحين الإنجليز بتوفير الأمن غير صحيح، فآخر وفد بريطانى كان فى شهر سبتمبر الماضى وأبدى إعجابه بإجراءات التأمين والأمن.

وأشار إلى أن السياحة الروسية تأتى فى مقدمة السائحين بشرم الشيخ، ويليها السياحة الإنجليزية، مشددا أن المدينة لم تتأثر بل على العكس، فهناك رحلتين جاءتا من أوكرانيا اليوم، والجميع يعلم جيدا أن ما يحدث ظرف طارئ.

وأضاف موسى، نحن "نتعرض لحرب شائعات شرسة من الدول المنافسة فى السياحة لنا"، مؤكدا أن اليوم 48 سائحا زاروا مدينة سانت كاترين وكانوا فى غاية السعادة.



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