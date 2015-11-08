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بالفيديو.. مايا دياب لـ"الحياة": تدريس الجنس بالمناهج يخفف الكبت والتحرش

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بالفيديو.. مايا دياب لـ"الحياة": تدريس الجنس بالمناهج يخفف الكبت والتحرش بالفيديو.. مايا دياب لـ"الحياة": تدريس الجنس بالمناهج يخفف الكبت والتحرش
قالت النجمة مايا دياب، إنها تؤيد بشدة تدريس المناهج الجنسية فى مدارس الوطن العربى، موضحة أن ذلك يساهم فى تخفيف التحرش الجنسى والكبت لدى الناس، لمن لديهم عُقْدة من الجنس عامة.

وعن مدى استساغة فكرة تدريس المناهج الجنسية بالمدارس، قالت مايا دياب، فى حوارها ببرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية رغدة شلهوب، عبر قناة "الحياة" إن تقبل أو رفض الفكرة يرجعان بسبب الموروثات القديمة بالعالم العربى، وتوجد صعوبات عديدة لحل المشاكل والتعصب الدينى، وسط الانحراف للنزعات الإرهابية.

وأكدت مايا دياب، أن تدريس الجنس بالمناهج يتيح تدريب وتعليم الأطفال منذ البداية، لتخفيف المشاكل الموجودة ويخفف ما أسمته بـ"هبل الزواج" معبرة عن رفضها للزواج المبكر، أو بسبب نزوة ما، ما يؤدى فى النهاية للطلاق والانفصال.

وأضافت مايا دياب: "لا أحبذ زواج المثليين فى العالم العربى، ولا أطالب بتطبيقه ولا أى تشريع له، رغم أنه حرية شخصية".

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مصر 365

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