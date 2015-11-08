نجيب ساويرس: يجب دعم السياحة الداخلية "حتى نخرج ألسنتنا للإرهاب"

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، إن التحقيقات التى تجرى حاليا لمعرفة أسباب سقوط الطائرة الروسية بسيناء يجب أن تصل إلى الحقيقة فى أسرع وقت، لأن هناك مشكلة أساسية تتمثل فى تخوف الناس من ركوب الطائرات القادمة إلى مصر

وأوضح رجل الأعمال إلى أنه ينبغى أن يستشعر الناس بأن الأزمة التى تمر بها مصر مشكلة قومية وتهدد إيرادات البلد بأكملها، وأن كمية العاملين بقطاع السياحة مهولة، لذلك يجب عدم سفر المصريين للخارج لقضاء إجازاتهم، والاستمتاع بها داخل مصر وشرم الشيخ، "حتى نخرج لساننا للإرهاب ونقول له أنه ليس بحجم مصر".

وأضاف "ساويرس" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "اليوم"، أن هناك حالة من الرعب لدى المسافرين إلى مصر لذلك وجب معرفة حقيقية انفجار الطائرة الروسية بسيناء حتى يطمئن الناس فى العودة إلى الدولة، متسائلاً "اشمعنى الطيارة دى اللى عليها دوشه؟ ما ماليزيا الطيارة وقعت ومحدش اتكلم ولا هما مترصدين لنا".

وتساءل مؤسس حزب المصريين الأحرار، "إذا كانت الطائرة الروسية تحمل قنبلة فأين البارود والمادة المتفجرة التى تترك آثارا على محتويات الطائرة عند تفجيرها؟"، ولكن لا يوجد هناك آثار على الطائرة الروسية من هذا القبيل، فيما تساءل "لماذا أمريكا وإنجلترا يتصدران هذا الأمر؟ ولم ينتظرا التحقيقات؟".

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