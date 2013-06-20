المرصد السورى يحذر من تدهور الأوضاع فى سجن حلب المركزى

حذر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، من تدهور الوضع الصحى والإنسانى فى سجن حلب المركزى بسبب النقص الشديد فى الأدوية والمواد الغذائية.

وأوضح المرصد فى بيان أنه تأكد وفاة ثلاثة سجناء أمس الأول بعد إصابتهم بمرض السل وعدم وجود أدوية لمعالجتهم، كما أن هناك انتشاراً كبيراً للجرب بين السجناء والسجانين وأن الطعام الذى تلقيه طائرات النظام على السجن المحاصر من قبل الكتائب المقاتلة يكون قليلا جدا.

ويقدر عدد السجناء الذين فارقوا الحياة فى السجن منذ شهر أبريل الماضى بأكثر من 100 سجين.

وأوضح المصدر أن قوات المعارضة بدأت نهاية أبريل الماضى عملية "فك الأسرى" بالسيطرة على عدد من المبانى القريبة، وفى مطلع مايو بدأت الاقتراب من السجن وقطع الطريق المؤدى إليه وقطع الإمدادات عنه.

وناشد المرصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى بضرورة التدخل العاجل من أجل إدخال الدواء والطعام بأسرع وقت ممكن إلى السجن وانتظام هذه العملية مستقبلاً من خلال التنسيق بين كافة الأطراف.

كما نناشد المنظمات الإنسانية للتدخل من أجل ضمان حصول السجناء على إمدادات المياه بصورة مستمرة.