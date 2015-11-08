صقر غباش: إجراءاتنا تضمن حقوق طرفي علاقة العمل

أكد معالي صقر غباش وزير العمل التزام الوزارة بالاضطلاع بدورها الذي يحدده قانون تنظيم علاقات العمل حيال المنازعات العمالية بين طرفيها من حيث سهولة تسجيل الشكاوى وبحثها وذلك بالاستناد الى اجراءات تتسم بالشفافية والحيادية والسرعة بما يضمن حصول طرفي العقد على حقوقهما كاملة.

وشدد معاليه على ضمان حق التقاضي لطرفي المنازعة العمالية التي يتعذر حلها وديا بين طرفيها وذلك في ظل شراكة استراتيجية بين وزارة العمل والمحاكم وفقا لمبدأ تكامل الأدوار بين الجانبين.

وقال معالي صقر غباش: ان وزارة العمل تحرص على توفير الخدمة المتميزة للمتعاملين عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة لا سيما تلك التي تقدم مباشرة من خلال مكاتب الوزارة المختلفة وذلك بالتوازي مع توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين لتحفيزهم على زيادة الانتاجية بالشكل الذي يلبي توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها مؤخرا معالي صقر غباش لمكاتب الوزارة في الفجيرة وكلباء وخورفكان يرافقه مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وسيف السويدي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات والمساندة وعدد من مديري الادارات في الوزارة وبحضور خالد الكعبي مدير مكتب الفجيرة وسالم المطوع مدير مكتب خورفكان وعبد الله بن عواش مدير مكتب كلباء.

واطلع معالي وزير العمل خلال الجولة على حجم العمل في المكاتب الثلاثة وآلية تقديم الخدمات في مختلف الأقسام وانجاز معاملات المتعاملين بأنواعها المختلفة.

ووجه خلال لقائه الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة بضرورة توفير كافة سبل الراحة للمتعاملين وانجاز معاملاتهم بالسرعة والدقة المطلوبتين وبما يلبي تطلعاتهم مثمنا في الوقت ذاته جهودهم في سبيل تسهيل حصول المتعاملين على خدمات تمتاز بالجودة.

وأكد معاليه على التنسيق بين وزارتي العمل والداخلية وذلك في اطار تكامل دور الوزارتين في العديد من الخدمات المقدمة للمتعاملين وذلك خلال لقائه بعدد من موظفي الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب الذين يقدمون الخدمة من خلال مكتب وزارة العمل في الفجيرة.

كما اطلع معالي وزير العمل خلال جولته التفقدية على طبيعة القضايا العمالية المنظورة لدى الاقسام المعنية في مكاتب الوزارة بالفجيرة وكلباء وخورفكان واجراءات بحثها من قبل الباحثين القانونيين.

والتقى معاليه خلال الجولة بعدد من المتعاملين للوقوف على آرائهم حيال الخدمات المقدمة اليهم ومن بينهم عامل ومندوب عن صاحب العمل حضرا الى مكتب الوزارة في خورفكان لاتمام اجراءات الغاء تصريح عمل العامل بعد اتفاق الطرفين على انهاء علاقة العمل بناء على رغبة من العامل.

وتأتي الجولة التفقدية في اطار تنفيذ برنامج يستهدف التواصل الميداني بين قيادات وزارة العمل والموظفين العاملين في مكاتب الوزارة لدى مختلف المناطق والاطلاع عن كثب على سير العمل في تلك المكاتب والوقوف على احتياجاتها سعيا وراء تطوير الاداء بشكل متواصل.