كهرباء دبي تنظم ورشة عمل حول الاستدامة

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل حول الاستدامة، استهدفت موظفي الإدارة العليا بالهيئة. وتأتي هذه الورشة ختاماً لسلسلة ورش العمل التي نظمتها الهيئة، خلال هذا العام مع المعنيين.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في كلمته الافتتاحية: «ننظم هذه الورشة انطلاقاً من رؤيتنا بأن نصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، وتحضيراً للورشة التي سننظمها قريباً بغرض تعريف الشركاء والجهات ذات الصلة بأداء وممارسات الهيئة في ما يتعلق بالاستدامة.

حيث نعمل حالياً على إعداد التقرير الثالث للاستدامة، وفقاً لأطر المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة التي تضع معايير خاصة بإصدار تقارير الاستدامة يتم استخدامها من قبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم».

برامج تدريبية

وأوضح الطاير: «تأتي هذه الورشة استكمالاً للبرنامج التدريبي الخاص لقيادات الصف الأول في الهيئة والذي تم تنظيمه في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع معهد جامعة كامبردج لتطوير القيادات في مجال الاستدامة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير وتدريب الكوادر المواطنة، حيث ينصب اهتمامنا بالدرجة الأولى على تزويد الموظفين بالمهارات المناسبة التي تواكب احتياجات العمل في الهيئة.

حيث نهدف من خلال هذه الورش إلى دعم استراتيجية الهيئة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية المواطنة من قيادات الصف الأول، وتعريفها بآخر التوجهات الدولية وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، وتعزيز أهدافنا في بناء قيادات متفوقة ورائدة في مجال الاستدامة المؤسسية الشاملة.

وستسهم ورش العمل التي تنظمها الهيئة لموظفي الإدارة العليا في التعريف بأداء وممارسات الهيئة في ما يتعلق بالاستدامة، وسيكون لمخرجاتها دور في إعداد النسخة المقبلة من تقرير الاستدامة».

تقرير سنوي

وتستعد الهيئة لإصدار تقرير الاستدامة السنوي الثالث استجابة لرغبة الشركاء والمعنيين بالحصول على مزيد من الشفافية والمعلومات حول الاستدامة وما يخص أداء وإدارة الاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تقوم الهيئة بإعداده عبر الاستعانة بكوادرها ،وفقاً لأعلى معايير المهنية والشفافية في المبادرة العالمية لإعداد التقارير، التي تضع معايير خاصة بإصدار تقارير حول الاستدامة، يتم استخدامها من قبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم لاستعراض آثار وأداء الاستدامة لديهم.