تخريج دورة «أمن المنشآت»

شهد اللواء أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ختام دورة القيادة العملياتية لوحدة حفظ النظام الفرنسية، بحضور إيمانويل غالزي، الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية، ومديري الإدارات الفرعية، والمشاركين في الدورة.

وقال اللواء بن دلموك إن الإدارة العامة للتدريب تبذل قصارى جهودها في توفير دورات تخصصية بهدف تطوير الكادر البشري في شرطة دبي، وتحرص على جلب المدربين من مختلف الدول ليكون منتسب شرطة دبي في مصاف التصنيف العالمي، ولذلك يجب الحرص على الاستفادة من الدورات التي يتم عقدها، مطالبا المشاركين في الدورة بإبداء الرأي والملاحظات كي يتم التحسين والتطوير في عملية عقد وتنظيم الدورات.

وشكر السفارة الفرنسية على تعاونها الدائم مع شرطة دبي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات التدريبية.