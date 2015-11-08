أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تخريج دورة «أمن المنشآت»

Google+ Print
تخريج دورة «أمن المنشآت» تخريج دورة «أمن المنشآت»

شهد اللواء أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ختام دورة القيادة العملياتية لوحدة حفظ النظام الفرنسية، بحضور إيمانويل غالزي، الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية، ومديري الإدارات الفرعية، والمشاركين في الدورة.

وقال اللواء بن دلموك إن الإدارة العامة للتدريب تبذل قصارى جهودها في توفير دورات تخصصية بهدف تطوير الكادر البشري في شرطة دبي، وتحرص على جلب المدربين من مختلف الدول ليكون منتسب شرطة دبي في مصاف التصنيف العالمي، ولذلك يجب الحرص على الاستفادة من الدورات التي يتم عقدها، مطالبا المشاركين في الدورة بإبداء الرأي والملاحظات كي يتم التحسين والتطوير في عملية عقد وتنظيم الدورات.

وشكر السفارة الفرنسية على تعاونها الدائم مع شرطة دبي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات التدريبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية