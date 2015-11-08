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ميدو يوضح مكاسب الإسماعيلي بعد الانتصار على حرس الحدود

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ميدو يوضح مكاسب الإسماعيلي بعد الانتصار على حرس الحدود ميدو يوضح مكاسب الإسماعيلي بعد الانتصار على حرس الحدود

مكاسب عديدة حققها الإسماعيلي بعد الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد يوم السبت في رابع جولات الدوري المصري كما يؤمن مديره الفني أحمد حسام "ميدو".

وتحدث ميدو عقب المباراة قائلا:"أولا الفوز جاء رد فعل طبيعي بعد هزيمة الداخلية، فالفرق الكبيرة تنتفض سريعا بعد أي كبوة في أي مباراة".

وأكمل في تصريحاته لقناة TEN"الفريق كله شعر بموقف الجماهير ومساندتهم الكبيرة لهم بعد الهزيمة من الداخلية فشعروا أن عليهم رد الجميل بالفوز على الحرس لتعويضهم عن الإخفاق في المباراة الماضية".

وواصل"كما أن المباراة شهدت تألق العديد من اللاعبين مثل شيكابالا وحسني عبد ربه".

وأردف"كنا في حاجة لهذا الفوز من أجل الوصول أكثر إلى أفضل تشكيل للفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتم"نحن سافرنا للإسكندرية من أجل القيام بمهمة بست نقاط نجحنا في حصد ثلاث نقاط، والدور الآن على لقاء الاتحاد".

ويلاقي الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في خامس جولات الدوري المصري.

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