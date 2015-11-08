أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: ليس من المنطقي انضمام لاعبي الأهلي والزمالك فقط للمنتخب

Google+ Print
ميدو: ليس من المنطقي انضمام لاعبي الأهلي والزمالك فقط للمنتخب ميدو: ليس من المنطقي انضمام لاعبي الأهلي والزمالك فقط للمنتخب

انتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب لقائمة مباراتي تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويستعد منتخب تشاد لمواجهة مصر يومي 14 و17 نوفمبر المقبلين في المرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال ميدو لبرنامج "مع شوبير" على قناة "صدى البلد": "مع احترامي لاختيارات كوبر، ولكن ليس من المنطقي أن يضم لاعبي الأهلي والزمالك والمحترفين فقط".

وتابع "الدوري المصري بات أقوى الآن ويمتلك مدربين رائعين ولاعبين على مستوى خططي رائع، وكان يجب أن ينضم أكثر من لاعب من فرق أخرى إلى المنتخب".

وأوضح "كنت أرى أن 3 لاعبين من الإسماعيلي مثلا يستحقون الانضمام للمنتخب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية