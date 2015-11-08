ميدو: ليس من المنطقي انضمام لاعبي الأهلي والزمالك فقط للمنتخب

انتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لقائمة مباراتي تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويستعد منتخب تشاد لمواجهة مصر يومي 14 و17 نوفمبر المقبلين في المرحلة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال ميدو لبرنامج "مع شوبير" على قناة "صدى البلد": "مع احترامي لاختيارات كوبر، ولكن ليس من المنطقي أن يضم المنتخب لاعبي الأهلي والزمالك والمحترفين فقط".

وتابع "الدوري المصري بات أقوى الآن ويمتلك مدربين رائعين ولاعبين على مستوى خططي رائع، وكان يجب أن ينضم أكثر من لاعب من فرق أخرى إلى المنتخب".

وأوضح "كنت أرى أن 3 لاعبين من الإسماعيلي مثلا يستحقون الانضمام للمنتخب".