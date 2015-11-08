أحمد موسى رافعا العلم المصرى: لابد من مقاطعة منتجات الدول المعادية لمصر

طالب الإعلامى أحمد موسى، المصريين بمقاطعة منتجات الدول التى تتآمر على مصر فى مقابل دعم الدول الأخرى التى تساندها، مشدداً على أن مصر ستتجاوز أزمتها مهما كانت وتعود للريادة كما كانت، وتابع:" بعد النكسة لم ننكسر وتقدمنا والإرهاب عمر ما هيكسر البلد وسنتقدم بأبناء الوطن وسنواجه الإرهاب والخونة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" من شرم الشيخ، أن هناك بعض الإعلاميين المتوافقين مع جماعة الإخوان الإرهابية ومن أسماهم الطابور الخامس يعملون الآن على تأجيج الوضع الداخلى بهدف خلق مناخ محتقن يدفع المواطنين للتظاهر فى ذكرى 25 يناير.

واستطرد الإعلامى أحمد موسى، قائلاً" المشروعات الكبرى التى أنجزها الرئيس السيسى ستأتى ثمارها بعد سنة من الآن.. أمامنا سنة صعبة لابد من التكاتف والتحمل فى سبيل نجاح الوطن".

ورفع "موسى" العلم المصرى خلال تقديمه الحلقة من شرم الشيخ كما ظهر بجانبه العديد من المصريين والأجانب الذين يحملون الإعلام المصرية، مناشداً أصحاب القرى والفنادق وخطوط الطيران تخفيض أسعار الخدمات التى يقدموها بهدف تشجيع السياحة الداخلية.

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