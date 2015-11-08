موجز الصحافة المحلية..انفراد.. أول وثيقة لتشكيل الأغلبية فى البرلمان

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان" انفراد.. أول وثيقة لتشكيل الأغلبية فى البرلمان" حيث حصلــت «اليوم الســابع» علــى أول وثيقة لمشــروع ائتلاف برلمانى واسع يســعى للحصول على الأغلبية داخــل مجلــس النــواب المقبــل، تحت اســم «الكتلة البرلمانية لدعم الدولة المصرية»، ويضم عددا كبيرا من النــواب المســتقلين والفردى التابعيــن لعدد من الأحزاب، إلى جانب النواب الذين ســيفوزون بعضوية مجلــس النواب عن قائمة «فى حب مصر » التى تمثل النواة لهــذا الائتلاف.

قال توبياس إلوود وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط، لجريدة "الأهرام" إن قرار الحكومة البريطانية بتعليق الرحلات إلى شرم الشيخ «كان قرارا صعبا ولم تتخذه السلطات البريطانية بخفة».

وحول نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بريطانيا وتداعيات تعليق الرحلات إلى شرم الشيخ، أوضح أن لندن تأمل فى أن تعود الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت.

وأوضحت جريدة "الأخبار"، أنه تقرر فتح ألف منفذ لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 10?،20? من المناطق بالقاهرة الكبرى وهى فيصل والهرم والطالبية وإمبابة وحلوان والمعصرة.. يتم إنشاء المنافذ بالتنسيق بين الغرف التجارية بالجيزة ومحافظة الجيزة، صرح بذلك عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرف التجارية بالجيزة.. وقال إنه سيتم تنفيذ المرحلة الاولى خلال 15 يوما على أن يتم الانتهاء من تنفيذ باقى المنافذ خلال شهرين.

وقالت مصادر رفيعة المستوى بالعاصمة البريطانية لندن، لجريدة "المصرى اليوم" إن التنظيم الدولى للإخوان اعد مخططا دوليا لتدمير الاقتصاد المصرى خلال العمل على فرض حصار اقتصادى على مصر وإبعاد المستثمرين عنها بدعوى سوء الأحوال الأمنية.

وأشارت جريدة "الشروق"، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستعد لاتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة خلال الأسابيع القليلة القادمة تخص استراتيجياتها المعلنة وتعلن خلال أيام أسماء كل من الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورئيس جديد للشركة المصرية للاتصالات انتهاء مدة التمديد للمجلس الحالى كما أكدت مصادر قيام الوزير ياسر القاضى بتعين عدد جديد من المستشارين تم تعيينهم فى وقت سابق قبل توليه.