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محافظ البحيرة لـ"الإبراشى": أتحمل مسئولية وفاة طفل نتيجة ماس كهربائى

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محافظ البحيرة لـ"الإبراشى": أتحمل مسئولية وفاة طفل نتيجة ماس كهربائى محافظ البحيرة لـ"الإبراشى": أتحمل مسئولية وفاة طفل نتيجة ماس كهربائى
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إنه يتحمل المسئولية كاملة عن حادثة وفاة الطفل محمد إيهاب خطاب، الذى توفى نتيجة ماس كهربائى لأحد أعمدة الكهرباء بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة بسبب هطول الأمطار، بالإضافة إلى محاسبة رئيس المدينة والمسئول عن الكهرباء بالقرية، مضيفا أن المحافظة تجرى الآن تحقيقا واسعا حول واقعة.

وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن المنطقة التى وقعت فيها الحادثة منطقة منخفضة مما تسبب فى تجمع المياه بها بكميات كبيرة، موضحا أن فور هطول الأمطار كانت التعليمات مباشرة بفصل الكهرباء عن أعمدة الإنارة حتى لا تقع من هذا النوع، إلا أن وفاة الطفل حدثت قبل فصل الكهرباء عن الأعمدة.

وتابع المحافظ أن هذه المنطقة التى توفى بها الطفل ليس بها أى أعمد إنارة، وإنما يوجد بها وصلات كهربائية من خلال المحال التجارية بصورة عشوائية نتيجة للإهمال من المحافظة، موضحا أن هذا الحادث موجع ومحزن ولا أحد يقبله، وأن جميع مسئولى المحافظة يتحملون مسئولية الحادث.

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مصر 365

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