بالصور.. ردا على الهجمة الغربية ضد مصر.. السائحون الأجانب:"نحب شرم الشيخ"

عبر عدد كبير من السائحين من مختلف الدول الأجنبية عن سعادتهم بالمجىء إلى مدينة شرم الشيخ، وقضاء إجازتهم بها، نظرا لطبيعتها الساحرة والخلابة والأمن الذى يشعرون به خلال تواجدهم بها.

وردا على الهجمة الغربية التى تتعرض لها مصر على خلفية سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء، وقفز العديد من دول العالم على نتائج التحقيقات فى محاولة لضرب اامقتصاد المصرى، قام عدد كبير من السائحين الأجانب برفع لافتات"we love sharm" معبرين عن سعادتهم بتواجدهم فى مدينة شرم الشيخ، ومعلنين عن رفضهم لما تتخذه بعض الحكومات الغربية من إجراءات، وبأنهم مستمرين فى إقامتهم بالمدينة السياحية.

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