مصدر: لن يسمح لشركات الطيران الراغبة فى نقل ركابها بترك الحقائب بالمطارات

أكدت مصدر مسئولة بـ"الطيران المدنى" أنه تم الاتفاق مع كافة شركات الطيران الراغبة فى نقل ركابها من شرم الشيخ وخاصة الشركات البريطانية بعدم السماح لأى شركة طيران بترك حقائب ركابها بالمطار، وقالت المصادر: "سيتم تعميم ذلك على كافة المطارات داخل الدولة، تم الاتفاق على أن تقوم شركة الطيران بشحن الحقائب بناء على توجيهات من وزارة الطيران المدنى."

وأضافت المصادر أن هذا الاتفاق جاء حتى لا يحدث تكدس للحقائب بالمطارات، لافتة إلى أنه لا يوجد مكان فى المطارات لتخزين حقائب الركاب، وقالت المصادر إن الجهة التى تتحمل مسئولية نقل الحقائب هى شركات الطيران وليس المطارات.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد قانون يسمح بأن يترك الراكب حقائبه فى المطار ويغادر البلاد، وقالت نحن نطبق تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى الأيكاو والتعليمات الأمنية الدولية المطبقة على جميع مطارات العالم.