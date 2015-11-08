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والدة طفل البحيرة المتوفى نتيجة ماس كهربائى تطالب بمحاكمة المحافظ

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والدة طفل البحيرة المتوفى نتيجة ماس كهربائى تطالب بمحاكمة المحافظ والدة طفل البحيرة المتوفى نتيجة ماس كهربائى تطالب بمحاكمة المحافظ
طالبت والدة الطفل محمود إيهاب خطاب، الذى توفى أول أمس نتيجة ماس كهربائى بأحد أعمدة الكهرباء بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، بمحاكمة محافظ البحيرة ورئيس مجلس المدينة ومسئول الكهرباء والصرف الصحى.

وناشدت "الأم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم فى برنامج العاشرة مساء، الرئيس عبد الفتاح السيسى القصاص من قتلة ابنها.

وطالبت بسرعة محاسبة المقصرين والمتسببين فى هذا الحادث الأليم، مستنكرة رد فعل محافظ البحيرة محمد سلطان على الواقعة ونفيه وجود عامود كهرباء بالمنطقة، مما أثار غضب أهالى المتوفى.

وأضافت والدة المتوفى، أنها تريد أن تعاقب مسئولى البحيرة وعلى رأسهم المحافظ بنفس طريقة الحادث الذى تعرض له نجلها المتوفى محمود بأن تصعقهم بالكهرباء.

واستطردت والدة الضحية: "ابنى كان بيحب السيسى.. ياريس نور عينيك بينطفى وأولادك بتموت الحق ولادك ياريس ".

وطالبت والدة الطفل محمود، ضحية الإهمال الجسيم لمسئولى المحليات والكهرباء بمحافظة البحيرة، الرئيس السيسى بزيارة المحافظات لمتابعة المحافظين والاستماع لنداء الأهالى واستغاثتهم من هؤلاء المسئولين المقصرين.

كان "اليوم السابع"، قد انفرد بنشر يوضح لحظة وفاة الطفل محمود إيهاب خطاب، أول أمس نتيجة ماس كهربائى بأحد أعمدة الكهرباء بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة بالقرب من موقف السيارات بسبب هطول الأمطار، والتى تسببت فى غرق العديد من المنازل داخل المحافظة والذى يعكس مدى الإهمال الجسيم الذى ضرب المحليات بالبحيرة كما ضربتها السيول.

كانت مديرية أمن البحيرة قد أعلنت، ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين جراء السيول فى المحافظة إلى 23 شخصا، وذكرت فى بيان لها، أن 23 شخصا لقوا مصرعهم فيما فقد 3 آخرين جراء السيول التى ضربت المحافظة قبل أيام.

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مصر 365

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