حظك اليوم .. إليك توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015

حظك اليوم ، برجك اليوم ، الأبراج اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات برجك اليوم

برج الحمل

المرأة من برج الحمل مهنياً:حاولي أن تستغلي السلطة التى لديك بطريقة سليمة ومرضية عاطفياً:لا تتوهمي أمور غير صحيحة عن الحبيب.الرجل من برج الحمل:مهنياً:تشعر بالقلق اليوم بسبب الكثير من الأمور المتناقضه التى تحدث حولك عاطفياً:أمورك العاطفية في أحسن أحوالها.

برج الثور

المرأة من برج الثور مهنياً:تحصلي اليوم على مكافأة بالعمل نتيجة لجهودك التى بذلتها مؤخراً عاطفياً:مازلت تفكرين في علاقة قديمة.الرجل من برج الثور:مهنياً:تبدو عصبياً اليوم وتصطدم مع أي شخص عاطفياً:لا تتهور في تصرفاتك مع الحبيب.

برج الجوزاء

المرأة من برج الجوزاء مهنياً:ابعدي عنك الكسل واهتمي يتنفيذ أعمالك عاطفياً:لا تحاولي مع علاقة تشعري أن لا أمل بها.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:لديك الكثير من الفرص حاول أن تستغلها عاطفياً:الحبيب يعمل لمصلحتك ويدعمك.

برج السرطان

المرأة من برج السرطان مهنياً:لا تتشبثي بمشاريع وقرارات ليس بمقدورك الالتزام بها عاطفياً:الحبيب يمر بظروف صعبه تقفي الى جانبه وتواسيه.الرجل من برج السرطان:مهنياً:تبذل الكثير من الجهد اليوم وتنجز الكثير من الأعمال عاطفياً:تحاول أن تقنع الحبيب بوجهة نظرك ولكن دون جدوى.

برج الأسد

المرأة من برج الأسد مهنياً:حكمي ضميرك في قراراتك ولا تدعي العاطفة تسيطر عليكي اليوم عاطفياً:الحبيب يبتعد عنك ولكنك لا تعرفين ما السبب.الرجل من برج الأسد:مهنياً:ترهق نفسك في العمل وتهمل صحتك عاطفياً:تفضل اليوم أن تلازم المنزل وأن تقضي الوقت برفقة الشريك.

برج العذراء

المرأة من برج العذراء مهنياً:لا تدخلي اليوم في مشاريع جديدة قبل أن تنهي ارتباطاتك الحالية عاطفياً:تعيشي علاقة عاطفية جديدة تستهويكي .الرجل من برج العذراء:مهنياً:الأوضاع في العمل تسير لصالحك والكثير من الفرص تلوح أمامك عاطفياً:اترك العناد واقبل المناقشة مع الحبيب.

برج الميزان

المرأة من برج الميزان مهنياً:تسلمي الأعمال التى تستطيعين انجازها وبوقتها المحدد عاطفياً:الحبيب لا تهمه إلا مصلحتك فلا تتوتري.الرجل من برج الميزان:مهنياً:الحظ يدعمك فيما يتعلق بالأمور المالية فحاول أن تستغل هذا عاطفياً:لا تتدخل في خصوصيات الحبيب ودعه يتصرف بطريقته.

برج العقرب

المرأة من برج العقرب مهنياً:بعض الخسائر تثير استيائك اليوم وتحاولي أن تجدي لها حلول عاطفياً:اتركي المزيد من الحرية للحبيب ليتصرف بقراراته كما يشاء.الرجل من برج العقرب:مهنياً:الكثير من التغيرات التى تحدث في العمل اليوم تكون لصالحك عاطفياً:تواصل مع الحبيب وحل الخلاف القائم بينكما.

برج القوس

المرأة من برج القوس مهنياً:الكثير من الأمور الغير قانونية تحدث في العمل اليوم وتحاولي مواجهتها عاطفياً:نقاش قد يتسبب في حدوث مشكلة بينك وبين الحبيب.الرجل من برج القوس:مهنياً:كن مستعداً خلال فترة الصباح فقد تواجه الكثير من الضغوطات عاطفياً:لا توجه الكلام الجارح الى الحبيب وانتبه الى ما تقوله.

برج الجدي

المرأة من برج الجدي مهنياً:تقبلي النصيحة برحابة صبر من الآخرين عاطفياً:تبدين اليوم قلقه وعصبية من تصرفات الحبيب.الرجل من برج الجدي:مهنياً:تعيد حساباتك المالية وتبدأ في التفكير بمشروع جديد عاطفياً:استغل هذا المساء لتقوية علاقتك مع الحبيب.

برج الدلو

المرأة من برج الدلو مهنياً:عليكي أن تكوني أكثر قوة في تحمل أزمات العمل عاطفياً:قلبك لا يستوعب إلا حب واحد كوني حذره.الرجل من برج الدلو:مهنياً:تبدو اليوم أفضل من أمس والأمور في العمل تسير لصالحك عاطفياً:لا تتعلق بأوهام وصارح الحبيب بحقيقة مشاعرك.

برج الحوت

المرأة من برج الحوت مهنياً:كوني صبورة في قراراتك فالفرج قريب وستجدين الحل المناسب عاطفياً:الحبيب لا يشتكي ولكنك يجب أن تشعري به.الرجل من برج الحوت:مهنياً:الأمور مربكه اليوم فلا شئ يسير كما تريد عاطفياً:الحبيب يمر بظروف صعبه عليك أن تتحمل مزاجيته



شبكةعيونالإخبارية

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