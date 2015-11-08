أمن أسوان يضبط مهندس ومندوب مبيعات بتهمة الانتماء للمحظورة وإثارة الشغب

ألقت أجهزة الأمن في أسوان القبض على اثنين من المنتمين إلى جماعة «الإخوان» بتهم التحريض على العنف وإثارة الشغب.

وكانت حملة امنية مكبرة من مباحث أسوان وبالتنسيق مع فرع الأمن العام والأمن الوطني مدعومة بمجموعاتٍ قتاليةٍ من الأمن المركزي تمكنت من ضبط مهندس يدعى “محمد م. م.” 53 عامًا مقيم دائرة قسم أول أسوان، ومندوب مبيعات يدعى “أحمد أ. ز.”38 عامًا ومقيم أيضا بدائرة القسم. وذلك لانتمائهما لجماعة الإخوان واشتراكهما في التظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى.

​ ​تحرر عن ذلك المحضر رقم (6512) إدارى قسم أول لسنة 2015، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق والتصرف.