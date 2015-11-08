فيديو | على جمعة: «الله يؤيد السيسي..وعدلي منصور رضي الله عنه»

قال علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله هو من أقام ثورة 25 يناير، وكذلك هو من أتى بالرئيس الأسبق محمد مرسي، مضيفا: “الله هو من أتى بالرئيس السابق عدلي منصور رضي الله عنه”.

وأضاف جمعة، خلال برنامجه “والله أعلم”، على قناة “CBC”: “فيه ناس بتقول إني قولت إن الله مؤيد السيسي، طب يا أخويا موتوا بغيظكم، الله مؤيد السيسي، أمال جابه ليه عشان يشيل الهم والغم اللي كان علينا، والله هو من سيُقدر له النجاح إن شاء الله”.

وتابع: “الله هو صاحب الملك، وهو من أتى بالرئيس عدلي منصور، رضي الله تعالى عنه، ومحمد مرسي، والسيسي، والله فعال لما يريد”.

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