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فيديو | على جمعة: «الله يؤيد السيسي..وعدلي منصور رضي الله عنه»

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فيديو | على جمعة: «الله يؤيد السيسي..وعدلي منصور رضي الله عنه» فيديو | على جمعة: «الله يؤيد السيسي..وعدلي منصور رضي الله عنه»

قال علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله هو من أقام ثورة 25 يناير، وكذلك هو من أتى بالرئيس الأسبق محمد مرسي، مضيفا: “الله هو من أتى بالرئيس السابق عدلي منصور رضي الله عنه”.

وأضاف جمعة، خلال برنامجه “والله أعلم”، على قناة “CBC”: “فيه ناس بتقول إني قولت إن الله مؤيد ، طب يا أخويا موتوا بغيظكم، الله مؤيد السيسي، أمال جابه ليه عشان يشيل الهم والغم اللي كان علينا، والله هو من سيُقدر له النجاح إن شاء الله”.

وتابع: “الله هو صاحب الملك، وهو من أتى بالرئيس عدلي منصور، رضي الله تعالى عنه، ومحمد مرسي، والسيسي، والله فعال لما يريد”.

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