ساويرس: أوباما «خائب».. والإرهاب لن ينتهي إلا بالقضاء على «داعش»

قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إن مصائب وحوادث الإرهاب في العالم كله لن تنتهي إلا بالقضاء علي داعش ومواجهتها بحسم، مضيفا أن الغرب سيظل مترددًا في هذه المواجهة ويكتفي بأنصاف الحلول وسيظل إرهاب داعش وأخواتها مستمرًا ومتفننًا في ابتداع صور جديدة من الإرهاب بدلا من مجرد قطع الرؤوس واغتصاب النساء وتدمير الآثار.

وأكد ساويرس، عبر مقال نشرته دار أخبار اليوم، أن الرئيس الامريكي أوباما “خائب”، واستطاع الرئيس الروسي، بوتين أن يجعل منه أضحوكة العالم، وأعطاه درسا في القيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية بجدارة وكيفية مواجهة الإرهاب.

وبشأن الطائرة الروسية، تابع ساويرس، “أن قرار الرئيس بوتين بوقف الرحلات الروسية وإجلاء المواطنين الروس، يعد ضربة قوية للسياحة المصرية”.

وتسائل ساويرس، “ماذا نحن فاعلون لمساعدة قطاع السياحة والعاملين به؟ أم كالعادة سنرمي المشكلة علي الدولة وننفض أيدينا منها؟ لا بد أن نفكر جميعا في ماذا يمكن أن نفعله جميعا للخروج من هذه المِحنة؟”.