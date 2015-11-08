"النقل" تخفض سعر تذاكر السفر بـ"السوبر جيت" لشرم الشيخ والغردقة

أعلن أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، أن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، قرر تخفيض سعر تذاكر السفر إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة تشجيعا للسياحة الداخلية.

وأضاف إبراهيم فى بيان صحفى أن وزير النقل أعطى تعليماته إلى محمد الدمرداش رئيس شركة الاتحاد العربى للنقل البرى "سوبر جيت" لعمل التخفيضات اللازمة بالاشتراك مع وزارة السياحة، لتشجيع المصريين على قضاء إجازتهم فى شرم والغردقة لدعم السياحة الداخلية.

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