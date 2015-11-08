أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"النقل" تخفض سعر تذاكر السفر بـ"السوبر جيت" لشرم الشيخ والغردقة

Google+ Print
"النقل" تخفض سعر تذاكر السفر بـ"السوبر جيت" لشرم الشيخ والغردقة "النقل" تخفض سعر تذاكر السفر بـ"السوبر جيت" لشرم الشيخ والغردقة
أعلن أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، أن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، قرر تخفيض سعر تذاكر السفر إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة تشجيعا للسياحة الداخلية.

وأضاف إبراهيم فى بيان صحفى أن وزير النقل أعطى تعليماته إلى محمد الدمرداش رئيس شركة الاتحاد العربى للنقل البرى "سوبر جيت" لعمل التخفيضات اللازمة بالاشتراك مع وزارة السياحة، لتشجيع المصريين على قضاء إجازتهم فى شرم والغردقة لدعم السياحة الداخلية.


>- بالفيديو..الموسيقار العالمى يانى للمصريين:"واثق من عبوركم تلك الأزمة"

- دبلوماسى كويتى يطلق مبادرة لزيارة شرم الشيخ "معا ضد مؤامرة ضرب اقتصاد مصر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية