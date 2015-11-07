«انستجرام» تنفي نيّتها إطلاق إعلانات تفاعلية لأجهزة آيفون 6S و6S بلس

نفت شركة انستجرام نيّتها إطلاق الإعلانات التفاعلية لأجهزة آيفون الجديدة، آيفون 6S و6S بلس، بالاعتماد على تقنية اللمس ثُلاثي الأبعاد 3D Touch المتوفرة لهم فقط.

وقالت الشركة في تصريح لموقع Engadget إن التسوق عبر الأجهزة الذكية يُعتبر من المجالات التي تهم الشركة في الوقت الراهن، إلا أنها لا تقوم بتجربة أي ميّزة جديدة بهذا الخصوص وفقاً لما نقلته “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وذكر موقع Digiday في وقت سابق أن انستجرام بدأت بالفعل بتجربة الإعلانات التفاعلية داخل تطبيقها لأجهزة آيفون الجديدة، فبعد الضغط بقوة على أي إعلان داخل التطبيق، تظهر قائمة لأصناف مُماثلة لاستعراضها، كما يُمكن إتمام عملية الشراء من خلال تقنية آبل للدفع الإلكتروني Apple Pay.

ويوفر تطبيق انستجرام حاليًا نظام للإعلان بداخله، حيث يُمكن للشركات الترويج لمُنتجاتها داخل التطبيق على اختلاف أنواعها، إلا أن المُستخدم يحتاج لإتمام عملية الشراء من موقع الشركة أو متجر التطبيقات App Store.

ويدعم تطبيق انستجرام أيضًا تقنية اللمس ثُلاثي الأبعاد، حيث تظهر بعد الضغط على آيقونة التطبيق بشكل قوي قائمة الوصول السريع التي تسمح بمشاركة صورة، البحث، التوجه إلى صندوق الرسائل الخاصّة Direct، أو التوجه إلى آخر المُشاركات.

وأعلنت شبكة فيس بوك الاجتماعية، المالكة لتطبيق انستجرام، أن عائدات الإعلانات في الربع الثالث بلغت 4.2 مليار دولار بزيادة بلغت 45٪ مقارنةً بالعام الماضي.

يُذكر أن فيس بوك استحوذت على انستجرام مُقابل مليار دولار أمريكي عام 2012، حيث يمتلك التطبيق الآن أكثر من 400 مليون مُستخدم نشط شهريًا.