ألبرت شفيق: الرئيس لم يوضح مشكلته مع الإعلام.. ودور الدولة تنظيم القوانين

متابعة: محمد سويلم

أجرت شبكة”سكاي نيوز عربية” لقاًء مع ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة وكالة ” ONA ” للأخبار على هامش ورشة العمل التي نظمها المعهد المصري الدنماركي للحوار بالزمالك، بعنوان اقتصاديات الإعلام «الأزمة والخيارات».

واستنكر شفيق خلال اللقاء انتقاد الرئيس للمشهد الإعلامي، مشيرًا إلى أنه لم يوضح على أي أساس وُجه اللوم للإعلاميين، قائلُا: ” إذا كان أساس اللوم على الإعلاميين هو ما يتم نشره من أخبار مغلوطة فالرئيس على حق، لكنه لم يوضح على أي أساس ينتقد المشهد الإعلامي”.

وتسائل شفيق ” هل بما أنه الرئيس ورجل الدولة، فهل من صلاحياته أن يلوم الإعلام !.

وأضاف شفيق إلى أن ما يشهده الإعلام من مساوئ خلال الفترة الحالية يرجع إلى غياب الدور البرلماني والتشريعات القانونية.

وعن سؤاله عن هل تقع المسؤولية على الدولة في ما السلبيات الملحوظة في المجال الإعلامي؟ ، أجاب قائلًا ” المسؤلية تقع أكثر على الإعلامين، والدولة دورها تنظيم القوانين”.