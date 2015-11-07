محافظ الإسماعيلية:101منتفع بمشروع قرية الأمل سددوا كامل المستحقات المالية

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن مشروع قرية الأمل شرق قناة السويس يسير بخطى ثابتة، وأن 101 من المنتفعين من اجمالى 261 بالمشروع سددوا كامل المستحقات المالية واستوفوا كافة المستندات المطلوبة، وجارى حاليا استكمال الإجراءات لباقى المنتفعين.

وتابع المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم حاليا بحصر أية تعديات على أى جزء من أراضى قرية الأمل والتعامل معها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة على وجه السرعة.

وأشار المحافظ إلى أنه قام ببحث ومناقشة المعوقات والسلبيات التى تعترض المشروع مع جميع الجهات المسئولة فى الزراعة والرى والمحافظة، حيث تم طرح الحلول والمقترحات اللازمة لتذليل العقبات ودفع عجلة العمل لإنهاء كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن، والتى تشمل استكمال الخدمات الأساسية من تجهيز الوحدة الصحية ومدرسة التعليم الأساسى والسوق التجارى ونقطة الشرطة والمسجد والنادى الاجتماعى ومركز الشباب ووحدة الرعاية الاجتماعية ومكتب تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة والمخبز وباقى الخدمات والمرافق، استعدادا للبدء فى تسليم قطع الأراضى والمنازل بمشروع "قرية الأمل" الجديدة المخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق للمنتفعين الفائزين بالقرعة العلنية، والتى تعتبر باكورة المشروع القومى الكبير لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ على جميع ممثلى الجهات المعنية بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم الأعمال لسرعة الانتهاء من تنفيذها للبدء فى تسليم القرية للمنتفعين وتشغيل المشروع فى أقرب وقت ممكن وخلال الأيام القليلة القادمة.

واختتم المحافظ تصريحاته قائلا إن "هناك تطورا ملحوظا فى علاج بعض المعوقات والسلبيات التى كانت تعترض المشروع، وأن هناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات تم تقديمها للمنتفعين للإسراع فى إنهاء الاجراءات التنفيذية لتسليم القرية بكامل مرافقها.