نقيب المحامين بالشرقية: 11 ألف محام لهم حق التصويت فى انتخابات النقابة

استعدت نقابة المحامين بالشرقية، لانتخابات مجلس النقابة العامة على منصب النقيب والأعضاء، المقرر إجراؤها غدا الأحد، على مستوى محاكم جنوب وشمال المحافظة.

وقال عاكف جاد نقيب محامين الشرقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن 11 ألف محام بالشرقية، لهم حق التصويت بانتخابات النقابة العامة، وأن النقابة انتهت من كافة الاستعدادات، وتم تجهيز المقار بجميع محاكم جنوب وشمال المحافظة ما عد الزقازيق، تم نصب خيام بمنطقة الزراعة.

وسوف تبدأ الانتخابات فى الساعة التاسعة من صباح باكر وحتى الساعة الخامسة مساء، ثم يتم الفرز عقب ذلك مباشرة داخل كل لجنة فرعية بمعرفة السادة المستشارين رؤساء اللجان من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وإخطار اللجنة العامة التابع لها بنتيجة الفرز فور تمامه، حيث تتولى الأخيرة بدورها تجميع النتائج وإخطار اللجنة العليا للانتخابات التى تتولى التجميع النهائى وإعلان النتيجة رسميا.