أخبار مصر للساعة 10.. البنك الأهلى يرفع فائدة الشهادة البلاتينية لـ12.5%

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار، والموضوعات المهمة، فى مقدمتها تفاصيل قرار البنك الأهلى المصرى اليوم السبت، العمل على توفير عائد شهرى ثابت ومرتفع يمكن المواطنين من مواجهة موجة غلاء الأسعار، من خلال إصدار شهادات بلاتينية بعائد سنوى 12,5% تصرف قيمته شهريًا، وذلك سعيًا من البنك لتلبية احتياجات عملائه الإدخارية بتقديم الخدمات المصرفية المتطورة بأسعار عائد مميزة، ويتم بيع الشهادات بدءً من غد الأحد 8 نوفمبر.

ويصدر البنك الأهلى الشهادات البلاتينية بمدة 3 سنوات بفئة الألف جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى ويتم إصدارها للعملاء من الأشخاص الطبيعيين من كافة فروع البنك خصمًا على حساباتهم المفتوحة طرف تلك الفروع ويتم احتساب العائد عليها اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء.

ويمكن استرداد قيمة الشهادات فى أى وقت بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء وفقًا والجداول الاستردادية المعلنة، كما يمكن لعملاء الشهادات الاقتراض بضمانها فى حدود 90% من قيمتها، ويتمتع أصحاب هذه الشهادات بكافة المزايا الأخرى التى يتيحها البنك لعملائه والتى من بينها الحصول على بطاقة صراف آلى ATM تمكنهم من صرف قيمة العائد فى يوم استحقاقه من كل آلات الصراف الآلى المنتشرة فى كل أرجاء الجمهورية دون تكبد عناء التردد على الفروع، كما يمكنهم استخدام هذه البطاقات فى شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات مما يقلل من التداول النقدى المباشر للنقود ويحد من مخاطر حملها ويزيد من وعى العملاء بأفضلية الاعتماد على التكنولوجيا للحصول على الخدمات المصرفية بما يحقق الشمول المالى الذى يعد هدفا يسعى الجميع لتحقيقه.

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى يصدرها البنك الأهلى والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرا لمناسبة مدتها وتميز سعر العائد المطبق عليها وثباته طوال مدتها ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

البنك الأهلى يرفع الفائدة على الشهادة البلاتينية لـ12,5% تصرف شهريًا

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