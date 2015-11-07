بريطانية تلغى رحلة عودتها من شرم الشيخ: أستمتع بكرم الضيافة وأشعة الشمس

رفضت السائحة البريطانية "روب كارون" قطع رحلتها بشرم الشيخ والعودة إلى بلادها، رغم طلب خارجية بلادها بعودة السياح البريطانيين لبلادهم.

ونشرت كارون صوراً لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر بصحبة أصدقائها الإنجليز من أحد فنادق شرم الشيخ، قائلة "تم إلغاء رحلة العودة ومازلنا نستمتع بأشعة الشمس وكرم الضيافة".

كما أشادت كارون فى تغريدة أخرى لها بأحد المطاعم بمدينة شرم الشيخ أثناء مشاهدتها مباراة تشيلسى وستوك سيتى منذ قليل وتناولها العشاء قائلة "العشاء هنا عظيم، وتناول المشروبات من النادل رائعة".

وانتشرت تغريدات كارون وسط النشطاء المصريين بموقع التواصل الاجتماعى الذين طمأنوها عبر التعليقات من أمان مصر، كما طلبوا منها دعوة أصدقائها إلى زيارة مصر فى الفترة القامة مؤكدين على أمان البلاد.