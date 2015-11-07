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بريطانية تلغى رحلة عودتها من شرم الشيخ: أستمتع بكرم الضيافة وأشعة الشمس

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بريطانية تلغى رحلة عودتها من شرم الشيخ: أستمتع بكرم الضيافة وأشعة الشمس بريطانية تلغى رحلة عودتها من شرم الشيخ: أستمتع بكرم الضيافة وأشعة الشمس
رفضت السائحة البريطانية "روب كارون" قطع رحلتها بشرم الشيخ والعودة إلى بلادها، رغم طلب خارجية بلادها بعودة السياح البريطانيين لبلادهم.

اليوم السابع -11 -2015

ونشرت كارون صوراً لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر بصحبة أصدقائها الإنجليز من أحد فنادق شرم الشيخ، قائلة "تم إلغاء رحلة العودة ومازلنا نستمتع بأشعة الشمس وكرم الضيافة".

اليوم السابع -11 -2015

كما أشادت كارون فى تغريدة أخرى لها بأحد المطاعم بمدينة شرم الشيخ أثناء مشاهدتها مباراة تشيلسى وستوك سيتى منذ قليل وتناولها العشاء قائلة "العشاء هنا عظيم، وتناول المشروبات من النادل رائعة".

اليوم السابع -11 -2015

وانتشرت تغريدات كارون وسط النشطاء المصريين بموقع التواصل الاجتماعى الذين طمأنوها عبر التعليقات من أمان ، كما طلبوا منها دعوة أصدقائها إلى زيارة مصر فى الفترة القامة مؤكدين على أمان البلاد.

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مصر 365

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