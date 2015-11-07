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دبلوماسى كويتى يطلق مبادرة لزيارة شرم الشيخ "معا ضد مؤامرة ضرب اقتصاد مصر"

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دبلوماسى كويتى يطلق مبادرة لزيارة شرم الشيخ "معا ضد مؤامرة ضرب اقتصاد مصر" دبلوماسى كويتى يطلق مبادرة لزيارة شرم الشيخ "معا ضد مؤامرة ضرب اقتصاد مصر"
نشر الملحق الثقافى لدولة الكويت فى القاهرة، الدكتور شايع سعود الشايع أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الكويت، صورة تحث المواطنين الكويتيين لزيارة مدينة شرم الشيخ.

ودعا المحلق الثقافى لدولة الكويت، عبر حسابه على تويتر، أبناء بلاده للوقوف ضد مؤامرة ضرب ، مشيدا بالشواطئ وخدمة الفنادق المصرية فى مدينة شرم الشيخ.

وحملت الدعوة التى نشرها "الشايع" عنوان: الحملة الكويتية الإلكترونية "معا ضد مؤامرة ضرب اقتصاد مصر".


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مصر 365

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