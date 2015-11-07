بالصور..ملك المغرب يطلق مشاريع فى الصحراء الغربية بـ7 مليارات يورو

>أطلق العاهل المغربى محمد السادس السبت فى مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية عددا من مشاريع التنمية بقيمة 77 مليار درهم (7 مليارات و186 مليون يورو) بحسب ما نقل التلفزيون الرسمى مباشرة.

وحضر حفل توقيع اتفاقيات المشاريع الاستثمارية الذى نقل التلفزيون وقائعه جميع أعضاء الحكومة المغربية ورؤساء ومسؤولو المدن والأقاليم فى الصحراء الغربية.

وتم اعلان هذه المشاريع فى الذكرى الأربعين ل"المسيرة الخضراء" التى لبى خلالها 350 ألف مغربى نداء الملك الراحل الحسن الثانى وساروا فى اتجاه الصحراء الغربية لاستعادتها من المستعمر الإسباني.

وتندرج خمس اتفاقيات تم توقيعها فى "مشروع تنمية الأقاليم الجنوبية" (الصحراء الغربية) للمغرب والذى اقترحه فى نوفمبر 2012 المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يقدم الاستشارات الى الحكومة ومجلسى النواب والمستشارين فى ميادين الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتنمية.



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