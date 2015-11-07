الأمن التونسى يفكك خلايا تكفيرية لتسفير الشباب والدعاية لداعش

قالت الداخلية التونسية اليوم السبت إنها كشفت خلايا تكفيرية تضم ذكورا وإناثا اختصت بتجنيد الشباب لتسفيره إلى بؤر التوتر بليبيا وسورية.

وأفادت الوزارة ، فى بيان لها ، بأن وحدات البحث فى جرائم الارهاب نجحت فى تفكيك خلية تكفيرية بجهة صفاقس وسط تونس تضم ثمانية عناصر بينهم ثلاث اناث جميعهم بايع تنظيم (داعش) وينشطون فى مجال استقطاب الشباب لتسفيره إلى جبهات القتال بالخارج، وقالت إن الخلية كانت بصدد التحضير للالتحاق بالتنظيم الارهابى بإحدى بؤر التوتر.

كما فكك الأمن خلية أخرى بمدينة جربة جنوب تونس تضم خمسة عناصر تكفيرية كانوا يخططون للالتحاق بـ"داعش" فى سورية من خلال وسطاء عبر ليبيا ومنها الى تركيا.

وأعلنت الداخلية عن ايقاف تكفيريين يشرفون على صفحات بشبكات التواصل الاجتماعى يعملون على التحريض ضد قوات الأمن والجيش ويقومون بالدعاية لداعش وحث الشباب على الالتحاق بصفوفه.

ومنعت الحكومة التونسية منذ مارس 2013 وحتى شهر يوليو من العام الجارى أكثر من 15 ألف شاب تونسى من السفر للاشتباه فى التحاقهم ببؤر التور بالخارج.

وكان تقرير نشره خبراء من الأمم المتحدة فى يوليو أحصى أكثر من 5500 جهادى تونسى يقاتلون فى الخارج أغلبهم ضمن كتائب إسلامية فى سورية وعدد أقل فى العراق وليبيا.