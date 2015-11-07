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مقتل 18 حوثيا وإصابة 21 فى مواجهات بمحافظة تعز اليمنية

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مقتل 18 حوثيا وإصابة 21 فى مواجهات بمحافظة تعز اليمنية مقتل 18 حوثيا وإصابة 21 فى مواجهات بمحافظة تعز اليمنية

أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية مساء اليوم السبت، مقتل 18 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح وإصابة 21 آخرين فى مواجهات مع مقاتلى المقاومة الشعبية فى محافظة تعز 256 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر إن 15 من الحوثيين وقوات صالح قتلوا وأصيب 21 أخرون فى المواجهات التى اندلعت اليوم بين الحوثيين، مدعومين بقوات صالح، والمقاومة الشعبية فى حى "الدعوة" ومنطقة "ثعبات" و "كلابة" و "الضباب"، غربى تعز.

وأضافت المصادر أن ثلاثة من الحوثيين وقوات صالح قتلوا أيضاً فى عملية "قنص" نفذها مقاتلو المقاومة الشعبية فى منطقة "فرزة صنعاء" غربى المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات العنيفة أسفرت عن إصابة خمسة من مقاتلى المقاومة الشعبية. وفى سياق متصل، أفادت مصادر طبية فى تعز بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الحوثيين وقوات صالح لأحياء سكنية فى المدينة إلى ثمانية قتلى و 20 جريحاً من المدنيين.

وبحسب المصادر، قصف الحوثيون وقوات صالح أحياء "صينه" و"المجلية" و "قلعة القاهرة" و قرى "صبر" بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون.

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